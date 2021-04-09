TDV, Çad ve Liberya'da 25 su kuyusu ve vakıf çeşmesini insanlığın hizmetine sundu - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı, Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi Projesi kapsamında, temiz içme suyuna erişmekte çok büyük zorluklar yaşayan Çad ve Liberya'da hayırseverlerin destekleriyle 25 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı.

Çad'ın başkenti Encemi'nin Amsouf, Adilema, Alniguer, Kakara, Sabangali, Amkawakib, Waza, Maiduguri, Batha, Amgatoya, Marmotodje, Digui ve Allaya olmak üzere 13 farklı bölgesinde çalışma yürüten Türkiye Diyanet Vakfı, 150 binden fazla kişinin istifade edeceği su kuyusu ve vakıf çeşmesini açarak kurak toprakları suya kavuşturdu.

Liberya'nın başkenti Monrovia'nın Tiemli, Sinjeh, Gbah Djkale, Dama, Bessawu, Togmaberd, Wedjo, Vencint, Pore River City, Blamasse City, Bikistan City, Moulton Corner ve Kakata olmak üzere 12 bölgede hayırseverlerin desteği ile su kuyusu ve vakıf çeşmesi açan Türkiye Diyanet Vakfı, yaklaşık 100 bin kişiyi temiz içme suyuna kavuşturmuş oldu.

Yaklaşık 80-100 metre derinliklere sahip ve güneş enerjisi ile çalışan su kuyusu ve vakıf çeşmeleri, köylerin merkezleri, okul ve hastanelere yakın yerlere inşa ediliyor. Bu sayede bölge halkıyla birlikte yoldan geçenlere de hizmet vermiş oluyor.

İki ülkede açılan toplamda 25 su kuyusu ile 250 binden fazla kişi temiz içme suyuna kavuşmuş oldu.

Her su kuyusu için 10-25 ton büyüklüklerinde su depoları inşa edilerek su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin uzun yıllar boyunca bölge halkına hizmet vermesi sağlanıyor.

Afrika Çad'da Başkent Encemine'nin 160 kilometre kuzeyinde bulunan Amsouf köyünün ileri gelenlerinden ve köyün Şefi olan Idiris Ishakka Muhammad "Türkiye Diyanet Vakfından Allah razı olsun. Cenazelerimizi dahi yıkayamıyor çoğu zaman abdest almak için teyemmüm etmek zorunda kalıyorduk. Çok şükür artık suyumuz var. Cenazelerimizi yıkayabiliyor istediğimiz zaman rahatlıkla abdestimizi alabiliyoruz. Ne kadar şükretsek ve dua etsek azdır" diyerek vakıf çeşmelerinin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANKARA