TDV Denizli Ekip Kıyafetleriyle Donatıldı

03.02.2026 10:28
Denizli Diyanet Vakfı, arama kurtarma ekibi için yeni kıyafetlerin teslim törenini gerçekleştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Denizli Şubesi Arama Kurtarma Ekibi'nin elbise dağıtım törenine katılan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, ekibin AFAD akreditasyonuna sahip olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin Orta Seviye Arama Kurtarma yeterliliğine ulaşmak olduğunu söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Denizli Şubesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından, ekibe yeni katılan gönüllüler için hazırlanan arama kurtarma kıyafetlerinin teslim töreni gerçekleştirildi. Bahçelievler Merkez Camii yerleşkesinde oluşturulan Arama Kurtarma Operasyon Merkezi'nde düzenlenen programa, Denizli İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Denizli Şubesi Başkanı Abdullah Pamuklu katıldı. Törende konuşan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, TDV Denizli Arama Kurtarma Ekibi'nin 19 Ekim 2023 tarihinde AFAD tarafından Hafif Seviye Arama Kurtarma akreditasyonu aldığını hatırlatarak, bu başarının disiplinli ve kararlı çalışmaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Pamuklu, "Hedefimiz Orta Seviye Arama Kurtarma yeterliliğine ulaşmak. Bu doğrultuda eğitim ve hazırlık çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Bu kapsamda ekibe yeni katılan 60 gönüllü için hazırlanan arama kurtarma kıyafetlerinin teslim edildiğini belirten Pamuklu, ekipman ve donanımın arama kurtarma faaliyetlerinde hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında arama kurtarma çalışmalarının insan hayatını merkeze alan kutsal bir görev olduğunu vurgulayan Pamuklu, afetlere hazırlıklı olmanın yalnızca kurumların değil, bireylerin de sorumluluğu olduğunu söyledi. Gönüllülük esasına dayalı bu çalışmaların toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiğini ifade eden Pamuklu, Denizli Müftülüğü 'nün AFAD çalışmaları konusunda öncü bir konumda bulunduğunu dile getirdi. Müftü Pamuklu, TDV Denizli Arama Kurtarma Ekibi'nin yalnızca sahada değil, eğitim alanında da önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Ekip içinden yetişen eğitici kadromuzla, diğer kurumlara da eğitim desteği veriyoruz. Bu yönüyle Denizli, Türkiye genelinde örnek bir müftülük konumundadır" diye konuştu.

Afet farkındalığı, ilk yardım ve temel sağlık eğitimlerinin Kur'an kursları ve yaz kursları dahil olmak üzere yaygınlaştırıldığını belirten Pamuklu, bu eğitimlerin basit gibi görünse de kriz anlarında hayat kurtardığını vurguladı. Eğitimli ve donanımlı ekiplerin afet anlarında hayati roller üstlendiğini ifade eden Pamuklu, fedakarca görev yapan tüm gönüllülere ve emeği geçenlere teşekkür etti. Tören, gönüllülere kıyafetlerin teslim edilmesiyle sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

