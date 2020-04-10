TDV gönüllüsü imamdan camiye gelemeyen çocuklara hediye - Son Dakika

Nevşehir'de, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü imam Ahmet Aydemir, camiye gelemeyen çocukları evlerinde ziyaret ederek, onlara oyuncak hediye ediyor.

TDV'den yapılan açıklamada, Milli Dayanışma Seferberliği kapsamında gerek bireysel, gerekse kuruluşlar vesilesiyle yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıldığı, aynı zamanda evlerinde kalmak zorunda olan çocukların da unutulmadığı belirtildi.

Bu kapsamda, Nevşehir Merkez Çiçekli Camisi'nde görev yapan imam ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Aydemir de yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle camiye gelemeyen çocukları ziyaret ederek, hayırseverlerin bağışladığı oyuncakları onlara hediye ediyor.

"Bu zor günlerde çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Aydemir, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz son günlerde koronavirüsten korunmak için evlerinden dışarı çıkamayan çocuklarımızın canları sıkılıyor. İnşallah bu virüsten Rabb'im hepimizi en kısa zamanda kurtarır. Camimizdeki çiçeklerin sahipleri mahallemizin çocuklarıydı, şimdi mahzun kaldılar, çocuklar evlerinde çiçekler burada kaldı. Ben de dedim ki çocuklar gelemiyorlarsa ben sizin yerinize çiçeklere bakıyorum, aynı zamanda onları da unutmuyor evlerini ziyaret ederek, teselli anlamında istedikleri oyuncakları kendilerine hediye ediyorum. Sağ olsun hayırseverler bizlere oyuncak getiriyorlar, bizler de bu zor günlerde evlerindeki çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz."

Öte yandan, imam Aydemir'in, Türkiye Diyanet Vakfı 2020 Uluslararası İyilik Ödüllerine layık görüldüğü de belirtildi.