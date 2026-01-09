Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar

Diyanet\'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar
09.01.2026 10:20
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere evlilik sürecinde destek sağlanacak, şartları karşılayan çiftlere 500 bin lira geri ödemesiz çeyiz yardımı verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında, 81 ilde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere yuvalarını kurma yolunda yardım yapılacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edilmesi kapsamında, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek olmak amacıyla "İki İnsan Bir Hayat" projesi hazırlandı.

İŞTE ŞARTLAR

Proje kapsamında, Türkiye'de ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek verilecek, başta ev eşyası olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılanacak. Projeden faydalanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak. Projeyle, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, evlilik masraflarının azaltılması ve aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

"İki İnsan Bir Hayat" projesine 18-35 yaş aralığında bulunan, Türkiye'deki herhangi bir ilde ikamet eden, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi, aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.

BAŞVURULAR 13 MART'TA BAŞLAYACAK

Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını 13-31 Mart tarihleri arasında TDV'nin internet sitesinden yapacak. Sonuçlar, 4-8 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak.

Gençlerin yuva kurmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, TDV'nin "bagis.tdv.org" internet sitesinden projeye katkıda bulunabilecek.

Projeye dahil olan çiftlerin, evlilik öncesi ve sonrası "Evlilik Okulu"nda düzenlenecek seminerlere katılımı sağlanacak. Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
