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TDV KAGEM'den "Kendilik serüvenimiz: psikoloji seminerleri"

1 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM), yeni dönemde sosyal içerikli faaliyetler kapsamında "Kendilik Serüvenimiz" başlığı ile psikoloji seminerleri başlatıyor.

TDV KAGEM'den

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM), yeni dönemde sosyal içerikli faaliyetler kapsamında "Kendilik Serüvenimiz" başlığı ile psikoloji seminerleri başlatıyor.


Seminer kapsamında özel ve sosyal hayatta karşılaşılan psikolojik problemler, bireyin hayatı üzerindeki etkileri ve çözüm yollarına dair farkındalığın artırılması ve bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.


On iki hafta boyunca devam edecek olan seminerler kapsamında alanında uzman psikologlar, Travmaların Kişi ve Toplum Üzerindeki Etkileri, Günümüzde Kaygı ve Kaygı Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk, Tükenmişlik Sendromu, Çağın Hastalığı Depresyondan Nasıl Kurtuluruz, Uykusuzluk Nedenleri ve Baş etme Yöntemleri, Sosyal Fobi, Öfke Yönetimi, Öz Güven Eksikliği, Bağımlılığın Psikolojik Yönü, Duygusal Yeme Bozukluğu gibi konu başlıklarını ele alarak katılımcılara sunumlarda bulunacak.


Dönüşümlü olarak gerçekleşecek olan seminer dizisinde konular; Psk. Gülşah Akçay Civriz, Psk. Özge Gökhan Kır, Psk. Dilvin Abacı ve Psk. Sümeyye Akkoyun Uyan tarafından titizlikle işlenecek.


1 Ekim 2019- 31 Mart 2020 tarihleri arasında TDV KAGEM Konferans Salonunda devam edecek seminerler, 15 günde bir salı günleri saat: 14.00'da başlayacak.


"Kendilik Serüvenimiz" başlığıyla düzenlenen psikoloji semineri genel katılıma açık olarak düzenlenecek. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
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