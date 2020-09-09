Caroline Garcia, son 16 turunda Çek tenisçi Tereza Martincova ile karşılaşacak.

Milli tenisçi, klasmanda 50. sırada bulunan rakibine karşı ilk seti 6-4 kaybetti. Çağla Büyükakçay, ikinci sette rakibine 6-0 üstünlük kurarak durumu 1-1'e getirdi. Caroline Garcia, çekişmeli geçen üçüncü ve son seti 7-5 kazanarak sahadan 2-1 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.

Dünya sıralamasında 186. basamakta yer alan Çağla, son 32 turunda Caroline Garcia ile karşı karşıya geldi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 'da milli tenisçi Çağla Büyükakçay , son 32 turunda Fransız Caroline Garcia'ya 2-1 yenilerek elendi.

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