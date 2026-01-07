Tebriz'de Ekonomik Krize Protesto - Son Dakika
Tebriz'de Ekonomik Krize Protesto

07.01.2026 15:21
İran'da Tebriz Kapalı Çarşı esnafı, ekonomik sorunları protesto ederek kepenk kapattı.

İran'ın Tebriz kentindeki kapalı çarşı esnafı, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek amacıyla kepenk indirdi.

Nasrnews haber sitesine göre, protesto nedeniyle Tebriz Kapalı Çarşı'da ticari faaliyetler durdu.

Döviz ve altın fiyatlarındaki artış ile çeşitli mallardaki kontrolsüz pahalılığın protesto edildiği eylemin öncelikle kuyumcular çarşısında başladığı daha sonra diğer esnaf ve meslek gruplarının da eyleme katıldığı belirtildi.

Öte yandan, İran'ın Bender Abbas, Reşt, Kirmanşah ve Kirman kentlerinde sokaklarda yüzlerce kişinin rejim karşıtı sloganlar attığı, Şiraz ve Tahran'ın bazı bölgelerinde esnafın kepenk kapattığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 6 Ocak'ta (gösterilerin 10. gününde) yayımladığı raporda, 2'si emniyet görevlisi 36 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 76 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 6 Ocak itibarıyla gösterilerde 568 polis ile 66 milis gücünün (Besic) yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

17:17
