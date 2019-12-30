Tecde Derneği'nde başkan değişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tecde Derneği'nde başkan değişti - Son Dakika

Tecde Derneği'nde başkan değişti

6 saat önce

Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 3'ncü genel kurul ve seçimi sonunda başkanlığı Mustafa Eserçelik seçildi.

Tecde Derneği'nde başkan değişti, System.String[]

Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 3'ncü genel kurul ve seçimi sonunda başkanlığı Mustafa Eserçelik seçildi.


Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Tecde Mahallesinde 6 yıl önce kurulan Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin genel kurul ve seçimi Tecde iş merkezi salonunda gerçekleştirildi.


Cemal Koyunoğlu'nun divan başkanlığını yaptığı Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin genel kurul ve seçiminde önceki başkan Ali İpek aday olmadı. Mustafa Eserçelik ile Hüseyin İşçi'nin başkanlık için aday olduğu Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin seçimine 250 üye katılıp oy kullandı. Seçim sonucunda, Eserçelik 153, diğer aday İşçi ise 96 oy aldı. Bir oyun geçersiz sayıldığı seçim sonucunda Mustafa Eserçelik başkanlığındaki Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği asıl yönetim kuruluna, Gaffar Gülşen, Yunus Han, İbrahim Çalışkan ve Kemal Yaldız getirildi. Seçim sonucunda konuşan divan başkanı Malatya İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cemal Koyunoğlu, seçimin kaybedeni olmadığını ifade ederek, "Bu bir bayrak ya ve hizmet yarışıdır. Çünkü bu tür görevin nimeti yok, külfeti vardır. Centilmence seçim yapıldı. Her iki tarafı da kutluyorum" dedi. Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığını bırakan ve tekrar aday olmayan Ali İpek de, "6 yıl önce kurulan derneğimiz bugüne kadar birçok hizmetler yaptı. Öğrencilere burs vermekten, fakirlere yardıma, taziye yemekleri vermekten hasta ziyaretlerine kadar birçok hizmetlere katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Derneğimize maddi ve manevi destek verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni başkanı Mustafa Eserçelik ise, seçimin kaybedeni olmadığını, Tecde'nin kazandığını dile getirip, aldığı bayrağı daha yükseklere çıkarmak için çaba göstereceğini söyledi. - MALATYA

Ali İpek, Malatya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:10 Beykoz'da 2 katlı evin çatısı uçtu - Son Dakika
23:10 Nijerya'da Boko Haram saldırılarından etkilenenlere acil sağlık taraması - Son Dakika
23:08 Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
23:08 Soba gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
23:05 Muslu Belediye Başkanı Adıyaman: "İnsan sağlığı hiçbir bedel ile ölçülemez" - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:12:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tecde Derneği'nde başkan değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]