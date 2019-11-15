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TechAnkara Proje Pazarı, Türksat Tanıtım kanalında canlı yayınlanacak
6 saat önce
Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan TechAnkara Proje Pazarı, 18 Kasım Pazartesi günü ATO Congresium'da Türksat A.Ş.'nin iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan TechAnkara Proje Pazarı, 18 Kasım Pazartesi günü ATO Congresium'da Türksat A.Ş.'nin iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen 9. TechAnkara Proje Pazarı, ATO Congresium'da Türksat A.Ş.'nin iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, kuluçka merkezleri, üniversiteler ve araştırma merkezleri başta olmak üzere tüm girişimcilik ekosistemi paydaşlarının katkısıyla düzenlenen etkinlik, Türksat Tanıtım kanalında canlı olarak yayınlanacak. - ANKARA
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