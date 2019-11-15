Son Dakika Haberleri: TechAnkara Proje Pazarı, Türksat Tanıtım kanalında canlı yayınlanacak
Son Dakika Güncel TechAnkara Proje Pazarı, Türksat Tanıtım kanalında canlı yayınlanacak - Son Dakika

TechAnkara Proje Pazarı, Türksat Tanıtım kanalında canlı yayınlanacak

6 saat önce

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan TechAnkara Proje Pazarı, 18 Kasım Pazartesi günü ATO Congresium'da Türksat A.Ş.'nin iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

TechAnkara Proje Pazarı, Türksat Tanıtım kanalında canlı yayınlanacak, System.String[]

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan TechAnkara Proje Pazarı, 18 Kasım Pazartesi günü ATO Congresium'da Türksat A.Ş.'nin iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.


Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen 9. TechAnkara Proje Pazarı, ATO Congresium'da Türksat A.Ş.'nin iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, kuluçka merkezleri, üniversiteler ve araştırma merkezleri başta olmak üzere tüm girişimcilik ekosistemi paydaşlarının katkısıyla düzenlenen etkinlik, Türksat Tanıtım kanalında canlı olarak yayınlanacak. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
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