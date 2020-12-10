Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinlikte 13 proje finale kaldı - Son Dakika

Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinlikte 13 proje finale kaldı

10.12.2020 13:28
Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinlikte 13 proje finale kaldı, System.String[]

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), girişimcilere yeni ufuklar ve yol haritaları çizmek amacıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği "Techxtile Start-Up Challenge" etkinliğinin finalinde 13 proje yarışacak.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB), girişimcilere yeni ufuklar ve yol haritaları çizmek amacıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği "Techxtile Start- Up Challenge" etkinliğinin finalinde 13 proje yarışacak.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, 174 proje için başvuru yapılan etkinlikte, eğitim ve eleme süreçlerinin ardından 13 proje finale kaldı.

Bu projelerden dereceye girenler, 16-17 Aralık'ta belirlenecek.

Girişimci kategorisinde birinci olan proje sahibine, iş dünyası ve potansiyel yatırımcıların takip ettiği ulusal mecralarda görünürlük imkanı sağlayacak medya iletişim paketi desteği verilecek.

Dereceye giren kadın girişimciye, şirket kurma ödülü ile şirketin bir yıllık muhasebe desteğinin, ofis kira giderinin karşılanması ve ARYA Kadın Girişimci Platformu'na üyelik imkanı sunulacak.

İlk 6 girişimciye, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi'nin online eğitim ve mentorluk desteği, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi'nin patent başvuru desteği, şirket kurma ödülü ile şirketin bir yıllık muhasebe desteğinin ve ofis kira giderinin karşılanması desteği verilecek.

İki gün sürecek etkinliğin ilk günü, LabX Melek Yatırım Ağı Kurucusu Fuat Sami'nin moderatörlüğünde, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve Proje Koordinatörü Ufuk Batum'un açılış konuşmalarının ardından Skype Kurucusu ve Girişim Yatırımcısı Jonas Kjellberg, "Girişimcilik ve Kazanan Bir Satış Kültürü Yaratmak" konulu bir sunum yapacak.

Ardından "Gelecek Sürdürülebilirlik" başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. H&M Avrupa Bölgesi Üretim Ofisleri Sürdürülebilirlik Müdürü Hülya Sevindik, Sürdürülebilir Yaşam Bloggerı Gamze Biran ve Görsel Sanatçı Deniz Sağdıç'ın katılacağı panelin moderatörlüğünü ise InStyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader yapacak. Etkinliğin ilk günü, 13 finalistin projelerini anlatımlarıyla son bulacak.

Etkinliğin ikinci günü girişimciler ödüllerine kavuşacak. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin'in açılış konuşmasıyla başlayacak programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin katılması bekleniyor.

Protokol konuşmalarının ardından bu yıl 7'ncisi Techxtile Start-Up Challenge ile eş zamanlı düzenlenen "Türkiye Tekstil İnovasyon Ligi"ne katılan firmalar, düzenlenen törenle ödüllerini alacak.

Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinlikte 13 proje finale kaldı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Yönetim Kurulu, Türkiye, Up, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tekstilde yenilikçi fikirlerin yarışacağı etkinlikte 13 proje finale kaldı - Son Dakika Ekonomi


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