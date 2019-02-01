Tedavileri Tamamlanan İki Şahin Doğaya Salındı
21 dakika önce
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü veterinerlerince tedavi edilen iki şahin doğaya salındı.
Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
Müdürlüğü veterinerlerince tedavi edilen iki şahin doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerinin kış koşulları nedeniyle bitkin ve yaralı bulduğu şahinler, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi veterinerleri tarafından tedavi edildi.
Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde veterinerler tarafından eski sağlıklarına kavuşturulan hayvanlar, doğal ortamlarına bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: AA
Vicdansız, 5 Aylık Hamile Karısının Vücudunda Kırılmadık Yer Bırakmadı!
Son Dakika! YÖK'ten, Gayriresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak
Dünyaca Ünlü Markaları Bünyesinde Barındıran Giyim Devi, Konkordato İlan Etti
Askere Giden Genç, Kendisi İçin Metrelerce Kuyruk Oluşturan 200 Kişinin Elini Öpüp Helallik İstedi