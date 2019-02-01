Son Dakika Haberleri: Tedavileri Tamamlanan İki Şahin Doğaya Salındı

Tedavileri Tamamlanan İki Şahin Doğaya Salındı

21 dakika önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü veterinerlerince tedavi edilen iki şahin doğaya salındı.

Tedavileri Tamamlanan İki Şahin Doğaya Salındı, System.String[]
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü veterinerlerince tedavi edilen iki şahin doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerinin kış koşulları nedeniyle bitkin ve yaralı bulduğu şahinler, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi veterinerleri tarafından tedavi edildi.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde veterinerler tarafından eski sağlıklarına kavuşturulan hayvanlar, doğal ortamlarına bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvanat Bahçesi, Eskişehir, Güncel
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