TEEYAD'da kurucu başkan Arı, güven tazeledi - Son Dakika

Turizm Etkinlik ve Eğlence Yatırımcıları Derneğinde(TEEYAD) kurucu başkan Oktay Arı güven tazeledi.

Merkezi Antalya'da bulunan ve 2 yıl önce kurulan TEEYAD, ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Aksu Kundu bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye derneğin 31 üyesinden 22'si katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurula divan başkanlığı seçimi ile devam edildi. Üyelerin oybirliği ile Divan Başkanlığına Halis Altay seçildi.

Genel kurula, yönetim kurulu çalışmaları ile ilgili bilgi veren derneğin kurucu başkanı Oktay Arı, 2019'un sonunda kuruluş kaydını gerçekleştirdikleri derneğin ilk genel kurulunu pandemi nedeniyle bugüne kadar yapamadıklarını anımsattı.

Amaçlarının turizmde etkinlik ve eğlence sektörünün sorunlarını gidermek olduğunu belirten Arı, " Ankara'da bir dizi temasta bulunduk. Özellikle yabancı personel çalışma izinleri konusunda olumlu girişimler gerçekleştirdik" dedi.

Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunarak oybirliği ile onaylandığı genel kurulda, daha sonra bazı tüzük değişikliklerine gidildi.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların güç birliği yaparak toplu alımlar yapmasının kararlaştırıldığı genel kurulda, sektöre bazı etik kuralların da getirilerek otokontrol sisteminin uygulamaya konulması kararlaştırıldı. TEEYAD üyeleri daha sonra 3 yıl boyunca görev yapacak olan yönetim ve denetim kurullarının seçimini gerçekleştirdi.

Derneğin kurucu Başkanı Oktay Arı'nın oluşturduğu tek liste ile seçime gidildi. Üyeler oybirliği ile Arı ve ekibini 3 yıllığına göreve getirdi. Yeni yönetimde Halis Altay, İskender Yıldırım, Ferdağ Gencer, Özgür Emeklioğlu, Mehmet Yağmur, Mehmet Boztaş, Güney Cino ve Uğur Yuva yer aldı. Denetim Kurulu ise Azad Babayev, Emrah Polat ve Yamaç Alkan'dan oluştu. Yeni kurullar önümüzdeki günlerde toplanıp kendi aralarında görev dağılımı yapacak. - ANTALYA