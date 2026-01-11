Tefecilik Şüphelisi Gözaltına Alındı

Adana'da tefecilik yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığını iddia edilen zanlının merkez Seyhan ilçesindeki evine operasyon düzenledi.
Adreste farklı kişilere ait kredi kartları ve 28 kart ödeme belgesi ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
