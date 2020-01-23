TEGV'in 25. kuruluş yıl dönümü Pera Müzesi'nde kutlandı - Son Dakika

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) kuruluşunun 25. yıl dönümü Pera Müzesi'nde gerçekleştirilen etkilikle kutlandı.

TEGV Onursal Başkanı Suna Kıraç'ın eşi İnan Kıraç'ın yanı sıra vakfın eski yönetim kurulu başkanlarından Eskişehir büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında olduğu çok sayıda gönüllü ve davetli kutlamada bir araya geldi.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci gecenin açılış konuşmasında TEGV'in kuruluş senedinde yer alan ilkelerle Milli Eğitim Bakanlığının geçmiş 25 yıl içerisinde açıkladığı stratejik planlar arasındaki benzerliklere dikkati çekti.

Özinci, kurucuların 25 yıl önceki hedeflerin dün ortaya konulmuş gibi olduğunu belirterek, "Ne güzel görmüşler ve yazmışlar. TEGV ailesi burada olsunlar ya da olmasınlar çok teşekkür ediyoruz. Kurucularımız sadece hedefi ortaya koymakla kalmayıp uygulamanın da en iyi şekilde yapılmasının takipçisi olmuşlardır. Bayrağı devralanlar da yapıyı daha da sağlamlaştırıp büyütmüşler. Bütün geçmiş yöneticilere en içten teşekkürlerimizi sunuyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Özinci'den sonra söz alan Kıraç ve Büyükerşen de vakfın kuruluş aşamalarında yaşadıklarını anlattı.

TEGV öğrencilerinden oluşan koronun şarkılar seslendirdiği gecede vakıfta 25. yılını dolduranlara plaketleri verildi.