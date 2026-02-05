Tehdit Eden Genç Kefaletle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Tehdit Eden Genç Kefaletle Serbest Bırakıldı

05.02.2026 14:18
Avustralya'da, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u tehdit eden genç, sosyal medya üzerinden tehditte bulundu.

Avustralya'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan gencin mahkemece kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

ABC News'ün haberine göre 19 yaşındaki Sydneyli Darcy Tinning, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Herzog hakkında "çevrim içi tehditte" bulundu.

Paylaşımında Herzog'u "tabancayla vurmakla tehdit ettiği" öne sürülen Tinning, evinde gözaltına alındı.

Tinning hakkında sosyal medya üzerinden Herzog'u tehdit ettiği suçlamasıyla dava açıldı.

Mahkemeye çıkarılan Tinning, sosyal medyayı kullanmaması şartıyla kefaletle salıverildi.

Avukatı Brendan Green, müvekkilinin yorumlarının tamamen uygunsuz olduğunu ancak herhangi bir aşırılıkçı grupla bağlantısının ve şiddet geçmişinin bulunmadığını belirtti.

Herzog, 8 Şubat'ta Avustralya'yı ziyaret edecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u ülkeye davet etmiş ve 8 Şubat'ta resmi ziyaret gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak muhalif siyasetçiler ve sivil toplum örgütleri, Gazze'de soykırım suçu işleyen bir ülkenin liderinin ülkeye davet edilmesine tepki göstererek ziyaretin iptalini istiyor.

Öte yandan Avustralya Parlamentosu, Ocak 2025'te Yahudi lobisinin baskısıyla "nefret söylemini" cezalandıran yasal düzenlemeyi kabul etmişti.

Muhalifler ve Filistin yanlısı gruplar, söz konusu düzenlemenin İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistinlilere verilen desteği engellemek amacıyla çıkarıldığını savunuyor. Yasa, ülke tarihinde kabul edilen "en sert nefret yasası" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

