Son Dakika Haberleri: Tehlikeli Sollama, İki Otomobili Şarampole Savurdu: 7 Yaralı

Tehlikeli Sollama, İki Otomobili Şarampole Savurdu: 7 Yaralı

20 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde iddiaya göre bir aracın tehlikeli bir şekilde sollamasından sonra sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil, peş peşe şarampole devrildi.

Tehlikeli Sollama, İki Otomobili Şarampole Savurdu: 7 Yaralı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın  Elbistan ilçesinde iddiaya göre bir aracın tehlikeli bir şekilde sollamasından sonra sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil, peş peşe şarampole devrildi. Kazada otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Köprübaşı Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Canan Otlutepe kullandığı 46 EH 636 plakalı otomobil ile ilerlerken bir aracın kendisini tehlikeli bir şekilde geçmesi ile paniğe kapılarak direksiyon hakimiyetini yitirdi. Otlutepe'nin otomobili şarampole devrilirken arkasından gelen Ali Eren panik yaparak 31 AAF 270 plakalı otomobiliyle şarampole devrildi.

Kazada sürücüler Canan Otlutepe ve Ali Eren ile araçlarda bulunan Necmettin Tozluk, Fidan Eren, Nergiz Öztürk, Melek Güneş ve Elifnaz Güneş yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis kaza ilgili soruşturma başlattı. 

FOTĞRAFLI - Elbistankahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:02 Kaynak: DHA

Elbistan, Güncel
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