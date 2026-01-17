Tehlikeli Trafik İhlali: 6 Bin TL Ceza - Son Dakika
Tehlikeli Trafik İhlali: 6 Bin TL Ceza

17.01.2026 18:29
İzmir'de orta refüjden karşı şeride geçen sürücüye 6 bin 457 TL ceza uygulandı, adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, orta refüjden karşı şeride tehlikeli şekilde geçen sürücüye 6 bin 457 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, dün Ankara Caddesi'ndeki yan yolda meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 35 Z 1503 plakalı otomobilin ana caddedeki orta refüjden tehlikeli bir şekilde karşı şeride geçtiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, otomobilin sürücüsünün U.Y. (44) olduğunu belirledi. Emniyete çağırılan U.Y.'ye, trafik ihlaline ilişkin görüntü kayıtları izletildi. İhlali kendisinin yaptığını kabul eden U.Y.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 6 bin 457 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

