Teis Başkanı Saydan: "Vatandaş Bilmeli Ki; Muayene ve İlaç Katılım Payı Ücretlerini Eczanelerimize Sgk İstediği İçin Ödüyorlar"

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç yoksunluğunun nedeninin mevcut euro kuru ile ilaç fiyatlandırmasında belirlenen euro kuru farkından kaynaklandığını belirterek "Vatandaş bilmeli ki; muayene katılım payını, ilaç katılım payı ücretlerini eczanelerimize SGK istediği için ödüyorlar. Sosyal güvenlik kurumu eczanelerimiz aracılığı ile hastanelerin muayene ve reçete başına alınan ücretleri eczacılara tahsil ettirmektedir" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç yokluğu ve yurttaşların satın aldığı ilaçlar için ödemek zorunda kaldığı katılım ve fark ücretleri ile ilgili açıklama yaptı. İlaç euro kuru ile reel kur arasındaki makasın açıldıkça ilaçların yoka girdiğini ve yurttaşların tedavisinin yarım kaldığına dikkat çeken Saydan, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"İLAÇ FİRMALARININ VERİLERİNE GÖRE İLAÇ HAMMADDELERİNİN YÜZDE 98'İ İTHAL EDİLİYOR"

"İlacın hammaddesi ve ambalaj malzemeleri yurtdışından geliyor. Çocuk şuruplarının bulunmama nedeni cam şişe maliyetlerindeki artıştır. İlaç firmalarının verilerine göre ilaç hammaddelerinin yüzde 98'i ithal ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yayınlanan ilaç euro kuru ile reel euro kuru arasındaki uçurumdan dolayı da birçok ilaç ve de yeni molekül ilaç da maalesef ülkemize gelemiyor ve hastalar bu ilaçları piyasada bulamıyor. En temel, birinci basamak kullanılan antibiyotik bile piyasada yok. Özellikle nöbetlerde çok zor zamanlar geçiyoruz. Bu duruma TİTCK'in acil bir çözüm üretmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın ülkemizin tek sağlık otoritesinin kendisi olduğunu hatırlaması ve hatırlatması gerekiyor.

"BUGÜN EURO KURU 18 TL'Yİ AŞMIŞKEN İLAÇ FİYATLANDIRMASINDA KULLANILAN EURO KURUNUN 7,86 TL OLARAK BELİRLENMESİ İLACA ULAŞMAYI ZORLAŞTIRIYOR"

Özellikle, diyabet, ağrı kesici, antibiyotik, tansiyon, çocuk şurupları, antidepresan, tüp bebek, epilepsi, kanser gibi birçok hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyor. Hatta bazı ilaçların eşdeğeri dahi yok. Böyle olunca da hastalar ilaçlarını temin etmekte güçlük çekiyor. Doktorlarına tekrar giderek piyasada mevcut olan ilaçlara göre tedavilerini değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bugün euro kuru 18 TL'yi aşmışken ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kurunun 7,86 TL olarak belirlenmesi ilaca ulaşmayı zorlaştırıyor. Bundan dolayı birçok ilaç bulunamamaya, 'yok'a girmeye veya 'tevzi' dediğimiz şeklinde yani depolardan hastalarımıza yetmeyecek şekilde bir veya iki kutu şeklinde gönderilmeye, ithal edilen ürünler ithal edilmemeye başlıyor ve yeni çıkan ilaçlar da ülkemize gelmiyor. Dolayısıyla hastalarımızın tedavisinin aksamasına, tedavi olamamalarına, hatta doktorların tedaviyi değiştirmek zorunda kalmasına neden oluyor.

"TEDAVİ VE İLAÇ PARASININ BÜTÇEYE VERECEĞİ YÜKÜN AZALTILMASI ANCAK YERLİ İLAÇ DESTEKLENEREK MÜMKÜNDÜR"

Artık ilaç kolay bulunur ve ulaşılabilir hale gelmelidir. Eczacılar son senelerde ilaç yokluğu sıkıntısını çekiyoruz, vatandaşa bu durumu anlatmaya çalışıyoruz ve bu durumdan çok rahatsızız. Buradan vatandaşlara şunu söylemek istiyoruz: Bu durum biz eczacıların elinde olan bir durum değil ve bizden kaynaklanmıyor. Tedavi ve ilaç parasının bütçeye vereceği yükün azaltılması ancak yerli ilaç desteklenerek mümkündür. Bu bağlamda eşdeğer ilacı yaygınlaştırmak için reçetelerde bir an önce etken madde yazılımına geçilmelidir.

"VATANDAŞ BİLMELİ Kİ; MUAYENE KATILIM PAYINI, İLAÇ KATILIM PAYI ÜCRETLERİNİ ECZANELERİMİZE SGK İSTEDİĞİ İÇİN ÖDÜYORLAR"

Vatandaş bilmeli ki; muayene katılım payını, ilaç katılım payı ücretlerini eczanelerimize SGK istediği için ödüyorlar. Sosyal güvenlik kurumu eczanelerimiz aracılığı ile hastanelerin muayene ve reçete başına alınan ücretleri eczacılara tahsil ettirmektedir. Ayrıca SGK, ilacın tamamını ödemiyor, eşdeğer ilaçlar içinde en ucuz ilacın tane fiyatını hesaplayıp, diğer ilaçları tane fiyatına göre ödüyor. Hatta çocuk şuruplarında mililitre fiyatına göre hesap yapılmaktadır. Bu durum çok yakında daha da kötü hale gelecek. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu, terapötik (tedavi edici) eşdeğerlilik uygulamasını hayata geçiriyor. Bunun neticesinde, vatandaşın ödediği fiyat farkı daha da artacak hatta ödenmemeye başlayacaktır.

"BÜTÜN AMACIMIZ İLACIN BULUNABİLİR VE ULAŞILABİLİR OLMASI"

SGK, birçok etken maddesi farklı ilacı aynı eşdeğer grupmuş gibi değerlendirerek, Medula sisteminde tanesi en ucuz olandan hesap yapıp ona göre ödeme yapacak. Bunun için Sendikamızca eczacılık fakültelerimizin değerli ve bilimsel görüşlerini de alarak Danıştay'da dava açılmasına karar verdik. Bu bilimsel olmayan 'terapötik eşdeğerlilik' kavramına SGK tarafından son verilmesi gerekmektedir. Eczane eczacılarının Sendikası olarak, bütün amacımız ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olması, vatandaşın tedavisinin yapılabilmesi ve eczacılık hizmetimizi sorunsuz verebilmemizdir."