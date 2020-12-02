TEİS'ten salgınla mücadelede bulaş riskinin azaltılması için "e-Reçete" önerisi - Son Dakika

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede bulaş riskinin azaltılması için hekimlerden kağıt yerine elektronik reçeteye geçmeleri önerisinde bulundu.

TEİS Başkanı Saydan yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle virüsten etkilenen eczacı sayısının giderek arttığına işaret ederek, "Bugün itibarıyla Kovid-19'dan vefat eden 25 eczacı, 6 eczane çalışanı bulunuyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön saflarda çalışan eczacıların büyük risk altındaki meslek gruplarından biri olduğunu vurgulayan Saydan, salgındaki ilk can kaybının da bir eczacı olduğunu anımsattı.

"e-Reçete bulaş riskini daha aza indiriyor"

TEİS Başkanı Saydan, Kovid polikliniklerinde çalışanlardan sonra en büyük riski eczacıların yaşadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eczacılar birinci sınıf sağlık hizmetleri sunucusu ve olaylardan ilk etkilenen meslek grubu. Pandeminin ilk görüldüğü günden bu yana kendi önlemlerini alan eczacılara yoğun iş düşüyor. Hasta bir insanın ilk girdiği yer eczane, son çıktığı yerde eczane. Hatta hastalar bazen doktora gitmeden direkt eczanelere geliyor. Bu süreçte en büyük sıkıntımız, hastanelerden hastalara kağıt reçete yazılması. Doktorların sadece kovid riski bulunan hastalara değil bütün hastalara elektronik reçete yazması gerekiyor ki bulaş riski en aza insin. Bizler, devam reçetelerinde hastalarımızı aile hekimliklerine veya hastanelere göndermeyerek onları bulaş riskinden koruyoruz. Bizim de doktorlardan ricamız hastaya reçete yazarken manuel reçete değil, e-Reçete yazmaları. e-Reçete bulaş riskini daha aza indiriyor. Ayrıca, bulaş riskini azaltmak için vatandaşlarımızdan ricamız, eczanelere girerken maske takmaları ve eczanelere tek tek girmeleridir."???????