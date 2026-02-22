Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu

İngiltere'de bir kafeden kahve alan kadın, fişini kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Teknik bir hata sonucu kadına verilen hediye çekine tam 63 katrilyon sterlin tanımlandı. İşletme yetkilileri, olayın sistemdeki idari bir hatadan kaynaklandığını açıkladı.

"KAĞIT ÜZERİNDE DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI OLDDUM"

Yaşadığı şaşkınlığı mizahla karşılayan kadın, bu astronomik rakamı gördüğünde çok eğlendiğini belirtti. "Kağıt üzerinde dünyanın en zengin kadını olmanın keyfini çıkarıyorum" diyen müşteri, kısa süreliğine de olsa dünyanın toplam ekonomisinden kat kat fazla bir servetin sahibi görünerek sosyal medyanın ilgi odağı oldu.