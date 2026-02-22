Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu

Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
22.02.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de bir kafeden kahve siparişi veren kadına yanlışlıkla 63 katrilyon sterlin hediye çeki verildi. Kafe, olayın idari bir hatadan kaynaklandığını açıklarken, kadın ise, "Kağıt üzerinde dünyanın en zengin kadını olmanın keyfini çıkarıyorum." dedi.

İngiltere'de bir kafeden kahve alan kadın, fişini kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Teknik bir hata sonucu kadına verilen hediye çekine tam 63 katrilyon sterlin tanımlandı. İşletme yetkilileri, olayın sistemdeki idari bir hatadan kaynaklandığını açıkladı.

"KAĞIT ÜZERİNDE DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI OLDDUM"

Yaşadığı şaşkınlığı mizahla karşılayan kadın, bu astronomik rakamı gördüğünde çok eğlendiğini belirtti. "Kağıt üzerinde dünyanın en zengin kadını olmanın keyfini çıkarıyorum" diyen müşteri, kısa süreliğine de olsa dünyanın toplam ekonomisinden kat kat fazla bir servetin sahibi görünerek sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu

İngiltere, Sterlin, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Bu haber 1 haftalik. Daha öncede yaptiniz. 0 1 Yanıtla
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    daha önce bu haberi yaptınız farklı içerikli şimdi yine yapıyorsunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

21:01
ABD ve İran arasındaki müzakereler 26 Şubat Perşembe günü Cenevre’de gerçekleşecek.
ABD ve İran arasındaki müzakereler 26 Şubat Perşembe günü Cenevre'de gerçekleşecek.
20:37
Litresi sadece 25 TL Anadolu’nun ’kolası’ için Ramazan’da uzun kuyruklar oluşuyor
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor
20:19
Kavak Yelleri’nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
18:57
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 21:13:13. #7.11#
SON DAKİKA: Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.