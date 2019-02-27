Son Dakika Haberleri: Tek Bir Kurt Eyaleti Bezdirdi: 554 Bin Euro Harcandı, Durdurulamadı

Tek Bir Kurt Eyaleti Bezdirdi: 554 Bin Euro Harcandı, Durdurulamadı

1 saat önce

BADEN Württemberg Eyalet hükümeti, bir yıl içinde onlarca koyunu telef eden kurda karşı alınan önlemler için 554 bin 359 Euro para harcadı.

Tek Bir Kurt Eyaleti Bezdirdi: 554 Bin Euro Harcandı, Durdurulamadı, System.String[]
BADEN Württemberg Eyalet hükümeti, bir yıl içinde onlarca koyunu telef eden kurda karşı alınan önlemler için 554 bin 359 Euro para harcadı. Eyalet Başbakanlık Basın Sözcüsü Frank Lorho, harcamalarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "2018 yılında bu kurtla ilgili 638 şikayet aldık. Hepsini tek tek inceledik. Kurda karşı için önlemler hayata geçirdik. Uzmanların davet edildiği bilgilendirme toplantıları yaptık. Koyunları korumak için düşük voltajlı elektrik verilen tellerle otlama alanlarını koruma altına aldık. Ayrıca bu kurt yüzünden daha fazla kurdun bu eyalete geleceğini tahmin ediyoruz."

ÜLKENİN EN MALİYETLİ KURDU

Yaklaşık bin 100 kurdun yaşadığı Almanya'da her bir kurdun ülke ekonomisine maliyeti ortalama 4 bin Euro. Ancak Kara Ormanlar'daki tek bir kurt için 554 bin Euro harcanması, onu ülkenin en maliyetli kurdu olarak kayıtlara geçirdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:05 

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