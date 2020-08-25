Tek isteği, "Öldürmeyip süründüreceğim" diye tehdit eden eşinden kurtulmak - Son Dakika

Tek isteği, "Öldürmeyip süründüreceğim" diye tehdit eden eşinden kurtulmak

Adana'da evlendikten bir hafta sonra şiddet görmeye başlayan kadın, 8 kez uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen eşinin tehditlerinden kurtulamadığını söyledi. Talihsiz kadın, eşinin "Seni öldürmeyip süründüreceğim" dediğini de belirtti.

Tek isteği,

Adana'da yaşayan Hale Aluç (22) ismindeki genç kadın, 2019'un kasım ayında Kemal Aluç (30) ile dünyaevine girdi. Evlendikten bir hafta sonra eşi tarafından şiddet görmeye başlayan Hale Aluç, 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı halde hala peşini bırakmayıp tehditler savuran eşinden kurtulmak istediğini söyledi.

"KARAKOLA GİTTİĞİMDE AĞZIM BURNUM KAN İÇİNDEYDİ"

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; "Tek isteğim bu adamdan kurtulmak"' diyen Aluç, "Evlendikten kısa bir süre sonra fiziksel şiddet görmeye başladım. Sebepsiz yere yüzümü, gözümü morartana kadar beni dövüyordu. Sonunda kendisinden boşanmak istediğimi söyledim ve şikâyetçi oldum. Uzaklaştırma kararı verdiler, ifadesini alıp serbest bıraktılar. Uzaklaştırma kararını ihlal etti ve yine şiddet uyguladı. Bu durum bu şekilde hep devam etti. Ben karakola gittiğimde ağzım, burnum kan içindeydi. Polisler beni hastaneye götürüp darp raporu aldı. Yine bir şey değişmedi." dedi.

'SENİ ÖLDÜRMEYİP SÜRÜNDÜRECEĞİM' DİYOR

Aluç, yaşadıklarını anlatmaya şu sözlerle devam etti: "Onlarca şikâyet ve darp raporum var. Ama hâlâ serbest ve beni tehdit etmeye devam ediyor. Hakkında sekiz tane uzaklaştırma kararım var ve hepsini ihlal etmesine rağmen bir gün bile gözaltına alınmadı. Uzaklaştırma kararını dün de ihlal etti ve iki araç bulunduğum siteyi bastı. 'Seni öldürmeyeceğim, süründüreceğim' diyor. Dün bütün gece karakoldaydık. Ne oldu, hiçbir şey, yine serbest. Elim kulağımda 'Acaba ne zaman gelecek' diye bekliyorum. Tek istediğim bu adamdan kurtulmak. Başka da bir şey istemiyorum."

Çiğdem Yılmaz, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 08:19

Son Dakika 3. Sayfa Tek isteği, 'Öldürmeyip süründüreceğim' diye tehdit eden eşinden kurtulmak - Son Dakika
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