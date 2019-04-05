Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı Tanıtım Toplantısı

Burdur Valiliğince Burdur Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı tanıtım toplantısı yapıldı.

Burdur Valiliğince Burdur Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı tanıtım toplantısı yapıldı.



Burdur Valisi Hasan Şıldak, valilik toplantı solununda yaptığı konuşmada, fuarın beşinci kez düzenleneceğini söyledi.



Burdur'un tarım ve hayvancılık potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirten Vali Şıldak, 25-28 Nisan'da fuara ev sahipliği yapacaklarını aktardı.



Şıldak, fuarın çiftçilere ve üreticilere hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti:



"Böyle bir organizasyonun ilimize ve sektöre önemli ekonomik katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz. İlimiz yüzde 98'i kültür ırkı büyükbaş hayvan varlığı, günlük bin tonun üzerinde çiğ süt üretimi ile nüfusunun en az 3'te 2'sinin tarım ve hayvancılıkta iştigal ettiği önemli bir tarım şehridir. Son yıllarda başta lavanta olmak üzere aromatik bitkilerle ilgili yapılan çalışmalar bizim de önemsediğimiz ve dikili alan olarak da günden güne artmasına yönelik çalışmaları sürdürdüğümüz tarımsal faaliyet olarak son günlerde öne çıkmaktadır. Amacımız tarım ve hayvancılık ekipmanlarından tohuma, sulama sistemlerinden zirai ilaçlama yöntemine kadar çok geniş bir yelpazede modern tarımın bütün süreçlerinin gözler önüne serileceği bir fuar organizasyonuna ev sahipliği yaparak ilimizin tarım ve hayvancılık potansiyelinin geliştirilmesine katkı sunulmasıdır."



Toplantıya sektör ve fuar organizasyon temsilcileri de katıldı.

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