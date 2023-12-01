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Tekel bayisi saldırısında hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti - Son Dakika

Tekel bayisi saldırısında hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da iki kişinin yaşamını yitirdiği kanlı tekel bayisi saldırısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olayda can veren Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon liranın yanı sıra, 2 ev, 1 kamyonet ve 1 araba karşılığında şikayetinden vazgeçti.

01.12.2023 - 22:38,  Güncelleme: 22:43
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Esenyurt'ta 28 Temmuz'da yaşanan tekel bayisi saldırısında hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon liranın yanı sıra, 2 ev, 1 kamyonet ve 1 araba karşılığında şikayetini geri çekti.

Tekel bayisi saldırısında can veren Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti

TEKEL BAYİSİ SALDIRISINDA 2 KİŞİ CAN VERDİ

İstanbul Esenyurt'ta 28 Temmuz gecesi yaşanan kanlı tekel bayisi saldırısı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Güzelyurt Mahallesi'ndeki tekel bayisine gelen 4 kişi, tartıştıkları kişilere kurşun yağdırdı. Olayda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti, Yusuf Erzen yaralandı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekel bayisi saldırısında can veren Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti

BATUHAN BAYINDIR'IN AİLESİ 3 MİLYON LİRA KARŞILIĞINDA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. tv100'ün haberine göre yaşamını yitiren Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon liranın yanı sıra 2 ev, 1 kamyonet ve 1 araba karşılığında şikayetini geri çekti. Aynı teklifin Yunus Emre Erzen'in ailesine de yapıldığı öğrenildi.

Tekel bayisi saldırısında can veren Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler, olayın ardından kaçmış, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yürütülen çalışmada şüphelilerden Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer ve Azat Özer ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

Tekel bayisi saldırısında can veren Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti

HUSUMET ESKİYE DAYANIYOR

Bu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.

Tekel bayisi saldırısında can veren Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti
Tarık Özer

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde konuşurken, 4 kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanını, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da iş yerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

Tekel bayisi saldırısında can veren Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti

Güzelyurt Mahallesi, Yunus Emre, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekel bayisi saldırısında hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekel bayisi saldırısında hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti - Son Dakika
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