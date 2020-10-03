Tekeri kopan çekici kamyonet ağaca çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

KARTAL Sahil Yolu 'nda seyir halindeki çekici kamyonetin sol ön tekeri yerinden koparak fırladı. Tekeri kopunca sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet orta refüje çıkarak bir ağaca çarptı. Ağacı yerinden söken kamyonet hurdaya dönerken araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

TEKER KOPTU AĞACA ÇARPTI

Kaza saat 22.30 sıralarında Kordonboyu Ankara Caddesi üzeri Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Emre A.'nın kullandığı 34 CLH 446 plakalı çekici kamyonet seyir halindeyken aniden sol ön tekeri koparak yerinden fırladı. Tekeri kopup fırlayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici kamyonet orta refüje çıkarak bir ağaca vurdu. Ağacı kökünden söken çekici kamyonet hurdaya döndü. Sürücü araç içinde sıkıştı.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Emre A.'yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza nedeniyle sahil yolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı. Hurdaya dönen çekici kamyonet başka bir çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yola akan yakıtın temizlenmesi için kumlama yapıldı. Ardından trafik akışı normale döndü.Yola devrilerek trafik akışına engel olan ağaç vatandaşlar tarafından kaldırılarak orta refüje alındı.Ağaca vurarak hurdaya dönen çekici kamyonetin içinde bulunan Türk bayrağı bir vatandaş tarafından çıkarılarak çekicinin kapısına asıldı.

Kazayı gören sürücülerden biri kaza ile ilgili olarak; "Ben Kadıköy istikametinden geliyordum, arkadaş ta buradan çok süratli geliyordu. Ağaca vurup ağacı devirdikten sonra kopan tekeri benim üzerime doğru geldi. Arabanın içinde sıkıştı, çıkardılar hastaneye götürdüler" şeklinde konuştu.Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.



- İstanbul