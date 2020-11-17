Tekirdağ'a yapılan mernfezlerle 3 mahalle birbirine bağlanacak - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçenin bir bölümünü ikiye bölen dereler üzerine 3 menfez yaparak şehrin iki yakasını birbirine bağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dereler üzerine inşa edilen 3 menfez, üç mahalleyi birbirine bağlayarak yeni yollarla şehrin iki yakasını buluşturacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in talimatıyla başlatılan çalışmayla Hürriyet, Cumhuriyet ve Namık Kemal Mahallesi'nin içinden geçerek mahalleleri bölen derelerin üzerinde inşa edilen menfezler, ilçede mahallelerin buluşmasını sağlayacak.

Hürriyet Mahallesi Kar Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Güneş Evler Sokak ve Bahçelievler Mahallesi TOKİ bölgesinden geçerek TOKİ ve Namık Kemal Üniversitesi arasından geçen derenin üzerine yapılacak menfezlerle hem şehrin trafik sorunu hafifletilecek hem de ulaşımda doğal akış sağlanmış olacak.

Belediye Başkanı Yüksel, eski Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün ve Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Muhammet Polat ile çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksel, "Allah'ın izniyle kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Derelerimizin üzerinde yapımına devam ettiğimiz menfez çalışmalarıyla hem mahalleleri hem de gönülleri birbirine bağlıyoruz. Şimdiden Süleymanpaşa'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.