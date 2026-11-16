Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer için AK Parti iddiası! Tarih bile verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in siyasi geleceğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. 7 Kasım'da Yeni Parti'den istifa ettiğini açıklayan Yüceer'in AK Parti'ye katılacağı ileri sürüldü. Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olası katılım için tarih ve saat verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ROZET TAKACAĞI İDDİA EDİLDİ

Gazeteci Sinan Burhan, paylaşımında Candan Yüceer'in 19 Kasım perşembe günü saat 14.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek il başkanları toplantısına katılacağını öne sürdü.

Burhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, perşembe günü saat 14.00’te AK Parti Genel Merkezinde il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılacak. Rozetini Sn Erdoğan takacak."

İddia gerçekleşirse Yüceer'in parti rozetinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

7 KASIM'DA İSTİFA ETMİŞTİ

Candan Yüceer, 7 Kasım'da yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa kararının gerekçeleri arasında parti içerisindeki kişisel çıkar hesaplarını, kongre sürecinde yaşanan anlaşmazlıkları ve uzun yıllardır birlikte mücadele ettiği yol arkadaşları arasındaki dayanışmanın zarar görmesini göstermişti. Burhan'ın iddiası gerçeğe dönülürse Yüceer sadece 12 gün bağımsız kalmış olacak.

Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılacağına ilişkin iddiayla ilgili henüz ne AK Parti kanadından ne de Yüceer'in kendisinden resmî bir açıklama yapılmadı.