Sağlık Bakanı Koca, gündem olan sahte doktor hakkında ilk kez konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"1-2 GÜNE NETLEŞİR"

Koca geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da sahte diploma ile doktorluk yaptığı ortaya çıkan ve tutuklanan Ayşe Özkiraz'a ilişkin de konuştu. Koca, ''Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız.Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

''Bundan sonrasında başka bir örnek olup olmadığına dair diplomalar sorgulanacak mı'' sorusuna da yanıt veren Koca şu ifadeleri kullandı: ''Ülkemizde sadece hekimler için değil tüm diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Güçlü bir bilişim alt yapımız var. Bu durum bizce müstakil bir örnektir. Gereğini yapacağız. Gözlem ve staj amaçlı talepler il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz''