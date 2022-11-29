Sağlık Bakanı Koca, gündem olan sahte doktor hakkında ilk kez konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca, gündem olan sahte doktor hakkında ilk kez konuştu

29.11.2022 12:15

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 4 ay boyunca ameliyatlara giren sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"1-2 GÜNE NETLEŞİR"

Koca geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da sahte diploma ile doktorluk yaptığı ortaya çıkan ve tutuklanan Ayşe Özkiraz'a ilişkin de konuştu. Koca, ''Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız.Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

''Bundan sonrasında başka bir örnek olup olmadığına dair diplomalar sorgulanacak mı'' sorusuna da yanıt veren Koca şu ifadeleri kullandı: ''Ülkemizde sadece hekimler için değil tüm diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Güçlü bir bilişim alt yapımız var. Bu durum bizce müstakil bir örnektir. Gereğini yapacağız. Gözlem ve staj amaçlı talepler il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz''

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da çocuğun düştüğü su dolu çukur kapatıldı Tekirdağ'da çocuğun düştüğü su dolu çukur kapatıldı Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 'Tek bir kit kullanılarak 4 farklı virüs için tarama yapılacak' Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 'Tek bir kit kullanılarak 4 farklı virüs için tarama yapılacak'

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, gündem olan sahte doktor hakkında ilk kez konuştu - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Sağlık Bakanı Koca, gündem olan sahte doktor hakkında ilk kez konuştu
12:01 Acun Ilıcalı'nın sevgilisi göğüs estetiği mi yaptırdı? Son hali herkesin dikkatini çekti
11:36 ABD'de acil durum servisi 911'i arayan kadın, telefonda görüştüğü sırada şikayetçi olduğu kocası tarafından öldürüldü
11:32 MHP lideri Bahçeli, 6'lı masanın anayasa değişikliği teklifine kürsüden salladığı kitapla meydan okudu
11:23 Kars'tan korkutan haber! 1 köy kuduz sebebiyle karantinaya alındı
11:19 Aldığı ekmekleri tartınca gerçeği ortaya çıkardı! Ekmeklerin hepsinde gramaj eksiği çıktı
11:13 Kayseri'de sıkıştırdığı otomobildeki 7 kişilik ailenin ölümüne neden olup kaçan zanlı, mahkemede vefat edenlere başsağlığı dileyince tepki çekti
11:14 Oyuncu Sibel Gökçe'den korkunç itiraf: 8 yaşında babamın arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradım
11:14 Asgari ücret maratonu başlıyor! Bakan Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanları ile görüşecek
10:58 Tehlikeli yolculuk! 11 gün boyunca geminin dümeninde seyahat eden mülteciler kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 12:44:22. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, gündem olan sahte doktor hakkında ilk kez konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement