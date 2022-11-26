Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır hekimlik görevinde bulunan sahtekar, o ismin akrabası çıktı

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde bir kadının sahte diploma ile doktorluk yaptığı ortaya çıktı. 1 yıldır hastanede pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın oyununu hastanedeki diğer doktorlar bozdu.

TUTUKLANDI

Kendisine yöneltilen uzmanlık alanıyla ilgili sorduğu sorulara çelişkili yanıtlar veren Özkiraz'ın durumu hastane yönetimine bildirildi. Açılan soruşturma kapsamında Özkiraz'ın sahte diploma ile doktorluk yaptığı tespit edildi. Özkiraz, dün açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

TANIDIK BİR İSMİN AKRABASI ÇIKTI

Tüm Türkiye'yi şaşırtan olayda, sahte doktor tanıdık bir ismin akrabası çıktı. Avrasya Araştırma Şirketi'nin Başkanı olan Kemal Özkiraz, sahte doktorun akrabası olduğunu duyurdu.

"ÇOK ÜZÜLDÜK"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özkiraz, "Haberi şimdi gördük çok üzüldük. Ayşe Özkiraz babamızın amcasının torunu. 1-2 sene önce tıp fakültesi kazandığını duyduğumuzda mutlu olmuştuk. Dr. olarak çalıştığını haberle duyduk. Bildiğim kadarıyla yaşı 25 değil 20-21 olmalı." ifadelerini kullandı.