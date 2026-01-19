Tekirdağ'da 136 Suçlu Yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bazı suçlardan arandıkları belirlenen 136 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 39'u haklarında bulunan hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.
