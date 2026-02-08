Tekirdağ'da 143 Suçlu Yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 143 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında farklı suçlardan aranan 143 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39'u, cezaevine teslim edildi.
