TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ - Son Dakika
Üye Girişi

TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ

22.02.2022 14:09

TEKİRDAĞ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 57'nci Alay'a sancağın verilişinin yıl dönümünde temsili sancak devir teslim töreni düzenlendi.

TEKİRDAĞ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 57'nci Alay'a sancağın verilişinin yıl dönümünde temsili sancak devir teslim töreni düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önündeki törene Vali Yardımcısı Murat Eren, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, "Sizlerle bir meşaleyi yaktık ve 12 yıl sonra yine birlikteyiz. 'Güzel yürekli çocuklar yola çıkmıştı' dedik ve o güzel yürekli çocuklar o kar tanesini koca bir kar topuna dönüştürdü. Şu anda dünyada bir ilki daha başarıyoruz. Bir ilki daha tarih sahnesine koyuyoruz. Sancak devir teslim törenini yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bizim sancağımız namusumuzdur, bizim sancağımız kutsalımızdır ve biz son sancaktarımız şehit olana kadar sancağı yere düşürmez, devrederiz. Böyle bir gelenekten gelen 57'nci Alay yürüyüşçüleri yine böyle bir sembolik günü Tekirdağ ve tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz" dedi.

'SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREREK KAZANILMASINI SAĞLAMIŞTIR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Mustafa Kemal Atatürk tarafından Tekirdağ'da kurulan 19'uncu Tümen ve bu tümene bağlı 57'nci Alay'ın Çanakkale cephesinde büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirterek, "Savaşın seyrini değiştirerek kazanılmasını sağlamıştır. Düşman birliklerin ilerleyişini canları pahasına durduran ve her bir neferi şehit olan 57'nci Alay'ın vatan sevgisi ve fedakarlığı biz Tekirdağlılar için büyük bir gurur kaynağıdır. Aynı şekilde büyük önderimiz, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 57'nci Alay sancağını, Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'e teslim ettiği 22 Şubat 1915 tarihi önemli ve anlamlı bir gündür. Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan en büyük güç 57'nci Alay ile başlayıp cephe geneline yayılan vatan sevgisi, cesaret ve mücadele ruhudur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 57'nci Alay Sancağı, Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren tarafından 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz'a devredildi.

TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ
TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ
TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ
TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ
TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ
TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ
TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ
TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ
TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ

YORUMLAR
500
TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ Ergüneş: 'Mazlum coğrafyaların yanında olmaya devam edeceğiz' Ergüneş: "Mazlum coğrafyaların yanında olmaya devam edeceğiz" Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
13:44 Neslihan Atagül'den yeni dizi projesi! Partner olarak Kıvanç Tatlıtuğ düşünülüyor
13:47 Çin'den, Rusya ve Ukrayna'ya "itidal" çağrısı! Açıklamada Donetsk ve Luhansk'i tanıyan Rusya'ya yönelik bir ifade yer almadı
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 14:38:49. #1.11#
SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA 57'NCİ ALAY TEMSİLİ SANCAK DEVİR TESLİM TÖRENİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement