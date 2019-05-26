Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da araç yangını

Tekirdağ'da araç yangını

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'da araç yangını, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Süleymanpaşa'nın Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün çalıştırdığı 34 SBZ 18 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Aracın alev aldığını gören sürücü, kendini dışarı atarak, itfaiye ekiplerini aradı. Sürücü bu arada aracı söndürmeye çalıştı. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından söndürüldü. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:37 Kaynak: İHA
İtfaiye, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
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