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Balıkçıların limana girişini engelleyen taş ve çakıllar temizleniyor - Son Dakika

Balıkçıların limana girişini engelleyen taş ve çakıllar temizleniyor

21.02.2022 12:47

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, girişi derelerden gelen çakıl ve taşlarla dolan Hoşköy Limanı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca temizleme çalışması başlatıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, girişi derelerden gelen çakıl ve taşlarla dolan Hoşköy Limanı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca temizleme çalışması başlatıldı.

Derelerden gelen çakıl ve taşlarla dolan Hoşköy Limanı'ndaki balıkçılar, teknelerin zarar gördüğü gerekçesiyle durumu Şarköy Kaymakamlığına bildirdi.

Yapılan görüşmeler sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı personel, 2 gemiyle liman girişinde temizleme çalışmalarına başladı. Çalışmalar bir ay sürecek.

-"Balıkçıların sorunu çözülmüş olacak"

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, AA muhabirine, taş ve çakıllardan dolayı balıkçıların yıllardır mağduriyet yaşadığını söyledi.

Kılınçkaya, yapılacak çalışmayla sorunun çözüleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dağlardan aşağıya akan topraklar, taşlar ve çakıllar, liman girişinde birikinti yapıyor. Balıkçı barınağının önünü kapatarak teknelerimizin içeri girişi ve dışarı çıkmasını da engelliyordu. Bununla ilgili hakikaten büyük bir problem olduğunu gördük. Gerekli çalışmaları yaptık ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Valiliğimize bu problemi ilettik.

Kısa bir süre içerisinde bakanlığımız temizlik için gemileri gönderdi. Temizlik çalışmasının yaklaşık bir ay süreceğini tahmin ediyoruz. Çalışmaların balıkçılarımıza ve mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Hoşköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Çiçek de biriken taşlar nedeniyle yıllardır limana girip çıkarken sorun yaşadıklarını dile getirerek, "Teknelerle giriş çıkış yaparken alt kısımları zarar görüyordu. Başlatılan çalışma bütün balıkçıları memnun etti. Çalışmanın bitmesiyle rahat rahat limana girip çıkabileceğiz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Balıkçıların limana girişini engelleyen taş ve çakıllar temizleniyor
Balıkçıların limana girişini engelleyen taş ve çakıllar temizleniyor
Balıkçıların limana girişini engelleyen taş ve çakıllar temizleniyor

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Tekirdağ, Hoşköy, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkçıların limana girişini engelleyen taş ve çakıllar temizleniyor - Son Dakika


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