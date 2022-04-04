Tekirdağ'da binlerce kişinin iftar yaptığı "Gönül sofraları" kurulmaya devam edecek - Son Dakika
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Tekirdağ'da binlerce kişinin iftar yaptığı "Gönül sofraları" kurulmaya devam edecek

04.04.2022 13:41
Tekirdağ'da binlerce kişinin iftar yaptığı "Gönül sofraları" kurulmaya devam edecek

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından binlerce kişinin iftar ettiği "Gönül Sofraları" kurulmaya devam edecek.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından binlerce kişinin iftar ettiği "Gönül Sofraları" kurulmaya devam edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün Altınova Mahallesi'nde "Gönül Sofrası" iftar programında 4 bin kişi aynı sofrada buluştu.

Belediyenin kendi kaynakları ve personeli ile baştan aşağı yenilenen Altınova sahil şeridinde gerçekleştirilen iftarda aynı zamanda sahil şeridi içinde bulunan Gazi Hasan Paşa ve Bülent Ecevit Parklarının açılışı yapıldı.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ AK Parti Milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül programda konuşma yaptı.

İftarın ardından kurdele kesimi ile açılış töreni yapılırken, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Gönül Sofraları" iftar programları, ramazan boyunca her akşam başka bir mahallede kurulmaya devam edecek.

YORUMLAR
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Bülent Ecevit, Tekirdağ, İftar, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da binlerce kişinin iftar yaptığı 'Gönül sofraları' kurulmaya devam edecek - Son Dakika


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