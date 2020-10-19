Tekirdağ'da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi
19.10.2020 22:53
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarmanın bir tavuk çiftliğine düzenlediği sahte içki operasyonunda 1 ton şarap, gümrük kaçağı içki ile tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarmanın bir tavuk çiftliğine düzenlediği sahte içki operasyonunda 1 ton şarap, gümrük kaçağı içki ile tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saray Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir tavuk çiftliğinde sahte içki imalatı yapılıp, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Jandarmanın çiftliği yaptığı baskında özel kurulmuş düzenekler ile bidonlara konulmuş 1 ton şarap, yumurtaların bulunduğu bölümlere konulmuş gümrük kaçağı 86 şişe viski,17 şişe rakı, 2 av tüfeği, tabanca ele geçirildi. Çiftlik sahibi M.K.'yi gözaltına jandarma soruşturmayı sürdürüyor.
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