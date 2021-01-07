Tekirdağ'da ekili alanlarda kesik sineği zararı - Son Dakika

Tekirdağ'da ekili alanlarda kesik sineği zararı

07.01.2021 13:36
Tekirdağ'da ekili alanlarda kesik sineği zararı, System.String[]

Tekirdağ genelinde çiftçilerden gelen şikayetler üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ekili alanlarda inceleme başlatıldı.

Tekirdağ genelinde çiftçilerden gelen şikayetler üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ekili alanlarda inceleme başlatıldı.

Ülke genelinde hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte, Tekirdağ'da ekili alanlarda hastalık ve zararlı popülasyonlarında artış gözlemleniyor. Bu dönemde buğday kesik sineğiyle ilgili üreticilerden gelen şikayetler üzerine zararlıya karşı yapılacak kimyasal mücadele yöntemleri ve ruhsatlı bitki koruma ürünü tavsiyesi amacıyla Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüyle koordineli saha çalışmaları yapılıyor.

Erken ekimlerde zarar var

Tekirdağ genelinde 11 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri ve NKÜ Ziraat Fakültesinden konu uzmanı hocalarla birlikte saha ziyaretleri sürüyor. Bugüne kadar Tekirdağ genelinde buğday-arpa ekim alanlarında yapılan çalışmalar sonucu zararlının lokal olarak bulunduğu alanlarda özellikle erken ekim yapılan ve erken çıkış yapan buğdaylarda görüldüğü tespit edildi. Geç ekilişlerde ise (kasım ortası) zararlıya rastlanılmadı.

Kesik sineği zararı

Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi'ndeki arazi çalışmalarında, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Başer, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan ve konu sorumlusu teknik personeller ile Tarım Kredi Sorumlu Mühendisinin katılımıyla, erken ekim yapılan farklı lokasyonlardaki hububat ekili arazilerde buğday kesik sineği zararı incelendi. Yapılan kontrollerde, zarar oranının düşük seviyelerde olduğu, zararlının büyük oranda pupa döneminde olduğu gözlemlendi. Şuan için kimyasal ilaçlamanın gerekli olmadığı ancak bahar aylarında ergin çıkışlarının takip edilerek TAGEM tarafından belirlenecek mücadele yöntemlerinin uygulanması kararı alındı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da ekili alanlarda kesik sineği zararı
Tekirdağ'da ekili alanlarda kesik sineği zararı
Tekirdağ'da ekili alanlarda kesik sineği zararı
Tekirdağ'da ekili alanlarda kesik sineği zararı

Tekirdağ, Kimyasal, Buğday, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da ekili alanlarda kesik sineği zararı - Son Dakika Ekonomi


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