Tekirdağ'da ev yangını - Son Dakika
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Tekirdağ'da ev yangını

09.05.2022 17:26
Tekirdağ'da ev yangını

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Stad Caddesi'ndeki bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre mutfakta çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Elektrik işletmesi ekipleri de olay yerine gelirken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Paniğe yol açan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü.

Güne itfaiye araçlarının siren sesi ile uyanan bölge sakinleri tedirgin olduklarını ifade ederken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da ev yangını
Tekirdağ'da ev yangını

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Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da ev yangını - Son Dakika


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