Tekirdağ'da FETÖ Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

23.01.2026 11:51
FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 firari ve 3 kaçış organizatörü yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Tekirdağ'da FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 4 örgüt firarisi ile bu kaçışı organize eden 3 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, birlikte hareket ettikleri belirlenen iki araç durduruldu. Araçta yolcu konumunda bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma arayışında oldukları tespit edilen 4 FETÖ firarisi ile kaçış organizasyonunu sağladığı belirlenen 3 şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin il genelindeki faaliyetlerinin tespitine ve deşifresine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ

