16 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Tekirdağ'da yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir sahsı durdurup kimlik kontrol yaptı. Kimlik kontrolünün yapılmasıyla şüpheli şahsın 8 yıldır firari olduğu ve 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yakalanan zanlı emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ