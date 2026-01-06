Köy ligi turnuvasında yürekler ağza geldi, saniyelerle kurtarıldı - Son Dakika
Köy ligi turnuvasında yürekler ağza geldi, saniyelerle kurtarıldı

Köy ligi turnuvasında yürekler ağza geldi, saniyelerle kurtarıldı
06.01.2026 12:53  Güncelleme: 14:00
Köy ligi turnuvasında yürekler ağza geldi, saniyelerle kurtarıldı
Tekirdağ'da bir halı saha turnuvasında kafasına darbe alan Erdem Kara'nın dili boğazına kaçtı. Hakem Hakan Mutafçı'nın hızlı müdahalesiyle Kara'nın nefes alması sağlandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da halı saha turnuvası maçında kafasına aldığı darbe sonucu dili boğazına kaçan oyuncu, hakemin soğukkanlı ve hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

DİLİ BOĞAZINA KAÇTI, SANİYELERLE KURTARILDI

Olay, Süleymanpaşa ilçesinde 3 Ocak Cumartesi günü yaşandı. Köy ligi turnuvasında Köseilyas Mahallesi ile Yörücek Mahallesi takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 15. dakikasında Yörücekspor forması giyen Erdem Kara, girdiği pozisyonda aldığı darbe sonrası kafasını çarptı. Kara'nın hareketsiz kaldığını fark eden maçın hakemi Hakan Mutafçı, oyunu durdurarak sağlık görevlisini sahaya davet etti. Yapılan kontrolde Kara'nın dilinin boğazına kaçtığı belirlendi. Hakem Mutafçı, sağlık görevlisi, oyuncular ve elindeki kalem yardımıyla boğaza kaçan dili dışarı çıkararak Kara'nın nefes almasını sağladı. İlk müdahalenin ardından Erdem Kara, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sahada yaşanan olayda hakem Hakan Mutafçı'nın saniyelerle yarışan müdahalesi, büyük bir tehlikenin önüne geçilmesini sağladı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köy ligi turnuvasında yürekler ağza geldi, saniyelerle kurtarıldı - Son Dakika

