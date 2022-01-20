İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Hayrabolu yolu üzerinde İbrice Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Her ikisi de kendi şeridinde gitmekte olan Yaşar Avcı (38) kontrolündeki 59 ADD 279 plakalı araç ile Adnan Atar (59) kontrolündeki 59 LR 110 plakalı araç İbrice Köprüsü'nün hemen bitiminde kafaya kafaya çarpıştı.

Yol üzerindeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Yaşar Avcı, Adnan Atar ve yolcu Arife Çelik (60) yaralandı. Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde çevre güvenliğini sağlayan ve kaza sonrasında bölgedeki trafik akışını kontrol altında tutan Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.