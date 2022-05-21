Tekirdağ'da ilkokul öğrencisi görme engelliler için "sensörlü şapka" tasarladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da ilkokul öğrencisi görme engelliler için "sensörlü şapka" tasarladı

21.05.2022 11:54

Tekirdağ'da ilkokul öğrencisi Rüya Melis, öğretmenlerinin de yardımıyla görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla sensörlü şapka tasarladı.

Tekirdağ'da ilkokul öğrencisi Rüya Melis, öğretmenlerinin de yardımıyla görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla sensörlü şapka tasarladı.

Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıfı öğrencisi, robotik kodlama kursuna katılan 8 yaşındaki Melis, bir süre önce görme engellilerin yürürken herhangi bir yere çarpmasını önleyecek alet tasarlamaya karar verdi.

Melis yaklaşık bir ay içinde, öğretmenlerinin de yardımıyla görme engellilerin evde ya da sokakta yürürken engellere takılmadan rahat şekilde dolaşmasını amaçlayan sensörlü şapka tasarladı.

Şapkada bulunan sensörler, engellilerin önüne bir şey çıktığında sinyal veriyor.

Rüya Melis, AA muhabirine, görme engelliler için faydalı bir çalışma yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Engellilerin önemsenmesi gerektiğine işaret eden Melis, "Şapkada görme sensörü ve bazı elektronik devreler var. Kodlamasını da yazdıktan sonra şapkamızı denedik. Başarılı bir şekilde çalışıyor. Projem ile yarışmalara katılmak istiyorum." dedi.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Suat Aydın da Melis'in tasarladığı şapkanın tanıtımını yaptı.

Şapkanın görme engellilerin hayatını kolaylaştırabileceğini aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Bir yarışmaya başvurmak için öğrencimizle bir proje geliştirmek istedik. Sonra ne yapalım diye düşünürken, görme engellilerin yolda, bahçede yürürken bastonlarıyla önüne çıkacak engelleri fark edebildiklerini ancak alçak tabela, ağaç dalı ve balkonları fark edemediklerini düşündük. Bunlara çarpma nedeniyle yaralanabileceklerini düşündük. Bunu engellemek için de 'sensörlü şapka üretelim' dedik. Rüya aynı zamanda robotik kodlama kursu öğrencimiz. Malzemelerin temin edilmesi ve kodlamalarının yazılmasıyla prototip bir şapka tasarladık. Bunu farklı etkinliklerde tanıtıp yaygınlaşmak istiyoruz."

Tekirdağ'da ilkokul öğrencisi görme engelliler için sensörlü şapka tasarladı
Tekirdağ'da ilkokul öğrencisi görme engelliler için sensörlü şapka tasarladı
Tekirdağ'da ilkokul öğrencisi görme engelliler için sensörlü şapka tasarladı
Tekirdağ'da ilkokul öğrencisi görme engelliler için sensörlü şapka tasarladı

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Kaynak: AA

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