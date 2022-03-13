Tekirdağ'da itfaiye personeline "stres yönetimi" ve "psikolojik dayanıklılık eğitimi" verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da itfaiye personeline "stres yönetimi" ve "psikolojik dayanıklılık eğitimi" verildi

13.03.2022 11:45
Tekirdağ'da itfaiye personeline "stres yönetimi" ve "psikolojik dayanıklılık eğitimi" verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 11 ilçede görevli personele stres, öfke yönetimi ve psikolojik dayanıklılık konularında eğitim planlaması yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 11 ilçede görevli personele stres, öfke yönetimi ve psikolojik dayanıklılık konularında eğitim planlaması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, bir yandan 11 ilçede önemli proje ve yatırımları hayata geçirirken diğer taraftan çalışanların eğitimlerine de önem veriyor.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 11 ilçede görev yapan personele stres, öfke yönetimi ve psikolojik dayanıklılık konularında eğitim planlaması yapıldı.

Hayrabolu ilçesinde görevli 20 itfaiye personeline Süleymanpaşa Kadın Danışma Merkezinde görevli Psikolog Meltem Şentürk tarafından, Çorlu ve Ergene'de görev alan toplam 56 itfaiye personeline de Çorlu Kadın Danışma Merkezinde görevli Psikolog Gülden Doğramacıoğlu tarafından eğitim verildi.

Eğitimlerde stres, stres yönetimi, örgüt içi stres, öfke, öfke yönetimi, psikolojik dayanıklılık, psikolojik dayanıklılığı etkileyen faktörler ve psikolojik dayanıklılığı geliştirme stratejileri konularında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Çalışanlarımızın eğitim planlamaları doğrultusunda ilçe itfaiyelerimizde görevli personellerimize stres yönetimi ve psikolojik dayanıklılık konusunda eğitim veriliyor. Eğitimlerimiz bundan sonra da belirli bir program doğrultusunda 11 ilçemizde de devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da itfaiye personeline 'stres yönetimi' ve 'psikolojik dayanıklılık eğitimi' verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da itfaiye personeline "stres yönetimi" ve "psikolojik dayanıklılık eğitimi" verildi - Son Dakika
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