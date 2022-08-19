Kara avcılığında yeni av sezonu yarın başlayacak - Son Dakika
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Kara avcılığında yeni av sezonu yarın başlayacak

19.08.2022 10:28
Kara avcılığında yeni av sezonu yarın başlayacak

Tekirdağ'da kara avcılığında 2022-2023 av dönemi 20 Ağustos'ta başlayacak.

Tekirdağ'da kara avcılığında 2022-2023 av dönemi 20 Ağustos'ta başlayacak.

Çorlu Avcılar Derneği Başkanı Mert Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, av sezonunun 20 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik ve domuz avı ile başlayacağını, 1 Ekim'den itibaren tavşan avının devam edeceğini söyledi.

Avın 15 Ekim'den itibaren çulluk ve ördek ile devam edeceğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Merkez av komisyonun almış olduğu kararlar doğrultusunda avlanma günleri çarşamba, cumartesi, pazar günleri ve resmi tatiller olarak belirlendi. Salı günleri ise sadece domuz avı yapılabilecek. Çorlu Avcılar Derneği olarak, üyelerimizin avlanmak için almaları gereken avlanma pullarının tedariki ve tüm işlemlerinin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bağlı bulunduğumuz TRAKAF federasyonumuzla birlikte de av camiamız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Görevde oldukları sürede camianın haklarını korumaya gayret gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Üyelerimizi ve camiamızı bir arada tutmak için her ay bir etkinlik yapmaya özen gösteriyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Mert Yılmaz, Tekirdağ, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara avcılığında yeni av sezonu yarın başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kara avcılığında yeni av sezonu yarın başlayacak - Son Dakika
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