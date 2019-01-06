Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Karşılıksız Aşk Cinayeti

Tekirdağ'da Karşılıksız Aşk Cinayeti

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklandı.

Tekirdağ'da Karşılıksız Aşk Cinayeti, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olay, iddiaya göre şu şekilde gelişti. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir fast food dükkanında çalışan 24 yaşındaki Filiz K., iş çıkışı Mehmet S. ile birlikte cadde üzerinde yürümeye başladı. Mehmet S.'ye karşı platonik aşk yaşayan Filiz K., cadde üzerinde Mehmet S. ile tartıştı. Filiz K., Mehmet S. ile evlenmek istediğini belirtti. Mehmet S.'nin teklifini kabul etmemesi üzerine sinirlenen Filiz K., elindeki tabancayla Mehmet S.'ye ateş etti.

Polis ikna etti

Silahla vurulan Mehmet S. kanlar içinde yere yığılarak, olay yerinde hayatını kaybetti. Filiz K. ise Mehmet S.'ye ateş ettikten sonra silahı bu sefer kendisine doğrulttu. Şans eseri olay yerinde bulunan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Filiz K.'yi ikna ederek elindeki tabancayı aldılar. Sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Filiz K., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeden çıkan Filiz K., tutuklanarak cezaevine götürüldü. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:23 Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa
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