Son dakika gündem: İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA ŞEHİT ANNE VE BABASI İLE BİRLİKTE 8 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan İsa Kuru(72) ile eşi Gülen Kuru'nun(71) şehit er Mümin Kuru'nun anne ve babası olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Tekirdağ - Malkara karayolunun Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen İsa Kuru'nun (72) kullandığı 59 LN 904 plakalı otomobil ile İbrahim Ünlü (48) yönetimindeki GE-FC-1110 Almanya plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, İsa Kuru ile aynı otomobilde bulunan eşi Gülen Kuru ve Nefize Kuru (57) ile diğer otomobil sürücüsü İbrahim Ünlü ile araçta bulunan eşi Zeynep Ünlü (46), Yağmur Atabay (19), Emirhan Çalışkan (19) ve Yeliz Şahin (42) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, kaza kırım, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ŞEHİT ANNE VE BABASI YARALANDI

Yaralılar, sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.Yaralılardan İsa Kuru ile Gülen Kuru'nun 1994 yılında Şırnak Uludere'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen

er Mümin Kuru'nun anne ve babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.