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Tekirdağ'da liseliler "özel öğrenciler" için denge tahtası üretiyor - Son Dakika

Tekirdağ'da liseliler "özel öğrenciler" için denge tahtası üretiyor

30.11.2021 11:04
Tekirdağ'da liseliler "özel öğrenciler" için denge tahtası üretiyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrencileri, Türkiye'de farklı okullarda öğrenim gören "özel öğrenciler" için 3 bin denge tahtası üretti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrencileri, Türkiye'de farklı okullarda öğrenim gören "özel öğrenciler" için 3 bin denge tahtası üretti.

Milli Eğitim Bakanlığının tedarikçi okullarından olan lisede 7 öğretmen ve 15 öğrenci tarafından çeşitli işlemlerden geçirilen ahşap ürünler, denge tahtasına dönüştürülüyor.

Okulda aldıkları teorik eğitimleri atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, mesleki tecrübe edinirken harçlıklarını da kazanıyor.

Öğrenciler, özel eğitime gereksinim duyan çocuklar için denge tahtası üretmenin de mutluluğunu yaşıyor.

Üretilen 3 bin denge tahtası Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen okullara dağıtılacak.

Okul müdürü Çetin Çelik, AA muhabirine, meslek lisesi öğrencilerinin kendi emekleriyle özel öğrenciler için denge tahtası ürettiğini söyledi.

Okullarının "fabrika gibi" çalıştığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bin 500 tahtanın üretimini tamamlayıp bakanlığımıza teslim ettik. Geri kalan bin 500 tahtayı da tamamladık. Burada uygulama yapan öğrenciler meslekleriyle ilgili en ince ayrıntıya kadar birçok şeyi öğreniyor. Öğrenciler yaptıkları işlerle ilgili döner sermayeden aylık belli bir ücret alıyor. Üretim yaparak hem kendilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ürettiğimiz tahtalar bakanlığın gözetiminde Türkiye genelinde ihtiyacı olan okullara dağıtılacak."

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, meslek lisesi öğrencilerini üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya davet ederek, "Üreten mesleki eğitim, gelişen Türkiye şiarındayız. Milli Eğitim Bakanlığının tedarikçi okulu olan bu lisemiz üretmeye, ortaya güzel ürünler çıkarmaya devam ediyor." dedi.

Öğrencilerden Kemal Topal ise özel öğrenciler için üretim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Derste öğrendiklerini atölyelerde uygulama imkanı bulduklarını anlatan Topal, "Hem el becerimiz gelişiyor hem de ortaya çok güzel ürünler, işler çıkartıyoruz. Bu bizim için büyük bir fırsat. Okul bittikten sonra da işimizi yapmak istediğimizde bu uygulamaların bize çok katkısı olacak. Döner sermayeden de ücret alarak kendimize ek gelir sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretilen denge tahtası özel çocuklarda vücuttaki kas gruplarını çalıştırıyor, dengenin ve konsantrasyonun geliştirilmesinde kullanılıyor.

Tekirdağ'da liseliler özel öğrenciler için denge tahtası üretiyor
Tekirdağ'da liseliler özel öğrenciler için denge tahtası üretiyor
Tekirdağ'da liseliler özel öğrenciler için denge tahtası üretiyor
Tekirdağ'da liseliler özel öğrenciler için denge tahtası üretiyor
Tekirdağ'da liseliler özel öğrenciler için denge tahtası üretiyor

milli eğitim bakanlığı, Çerkezköy, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da liseliler 'özel öğrenciler' için denge tahtası üretiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da liseliler "özel öğrenciler" için denge tahtası üretiyor - Son Dakika
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