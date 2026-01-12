Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye ve skuterlerin bugün trafiğe çıkması yasaklandı.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, kararın kent genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alındığı belirtildi.
Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle motokurye, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı 12 Ocak Pazartesi günü bir günlüğüne yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Motosiklet ve Scooter Trafiğe Kapatıldı - Son Dakika
