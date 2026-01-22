Tekirdağ'da Narkotik Operasyonu: 29 Bin Ecza ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Tekirdağ'da Narkotik Operasyonu: 29 Bin Ecza ve Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da Narkotik Operasyonu: 29 Bin Ecza ve Silah Ele Geçirildi
22.01.2026 19:32
Tekirdağ'da jandarma, 29 bin 232 sentetik ecza ile silah ele geçirdi, bir şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonunda 29 bin 232 adet sentetik ecza ile silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca 9 Ocak 2026 tarihinde başlatılan Takipli Narkotik Faaliyeti kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince müşterek olarak icra edilen operasyonda 29 bin 232 adet sentetik ecza, 1 adet 9 milimetre tabanca ile 8 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli F.Ç. isimli şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

